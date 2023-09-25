В США допустили капитуляцию Украины
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Киев капитулирует и откажется от четырех областей
Киев может капитулировать и отказаться от четырех областей для окончания конфликта, допустил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«Единственный способ все закончить — безоговорочная капитуляция Украины», — сказал он.
По его словам, Россия не отдаст новые регионы, поэтому украинская сторона находится не в той позиции, чтобы диктовать какие-либо условия Москве.