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19:25, 25 сентября 2023Мир

В США допустили капитуляцию Украины

Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Киев капитулирует и откажется от четырех областей

Фото: Libkos / AP

Киев может капитулировать и отказаться от четырех областей для окончания конфликта, допустил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Единственный способ все закончить — безоговорочная капитуляция Украины», — сказал он.

По его словам, Россия не отдаст новые регионы, поэтому украинская сторона находится не в той позиции, чтобы диктовать какие-либо условия Москве.

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    Виктория Кондратьева
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