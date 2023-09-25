«Одноклассники» представили крупнейшее за пять лет обновление соцсети

«Одноклассники» представили масштабное обновление соцсети, названное крупнейшем за последние пять лет. Об этом портал рассказал в релизе для «Ленты.ру».

В первую очередь в соцсети обновили Ленту новостей, которой пользуются свыше 90 процентов аудитории. Акцент в ней сделан на удобстве потребления контента, повышении качества, «свежести» и возможностях подписки.

Добавлены новые точки входа в рекомендуемый контент из открытых страниц публикаций и видео, при переключении на которые можно найти публикации от групп, которые лучше всего соответствуют интересам пользователя.

Контент в Ленте теперь располагается выше на первом экране. А новые рекомендации, по словам соцсети, позволят людям быстрее находить и подписываться на интересных авторов. Изменились и алгоритмы — пользователи ОК теперь будут получать более свежий и набирающий популярность авторский контент.

Ранее «Одноклассники» запустили новое оригинальное шоу «Шеф против любителя», в котором профессиональные повара и любители в кулинарном поединке будут готовить самые популярные блюда россиян различными способами.

