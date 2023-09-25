Жена застала мужа за мастурбацией на порномодель и пожаловалась ей

Порномодель рассказала о женщине, которая попросила ее удалить все эротические видео. Об этой истории пишет портал Dexerto.

Модель для взрослых и порноактриса Ясмина Хан поделилась курьезным случаем с подписчиками в одной из социальных сетей. Она выложила скриншоты, на которых неизвестная женщина пожаловалась на мужа и попросила ее удалить все видео. «Зачем ты выкладываешь видео с тверком? Я поймала своего мужа мастурбирующим на твои видео. Это неправильно! Пожалуйста, удали свои видео», — говорилось в сообщении пользовательницы под ником GwGwAri. Хан только посмеялась над женщиной.

Ясмина Хан — популярная модель на сайте OnlyFans, у девушки около 150 тысяч подписчиков. Она зарабатывает порядка 400 тысяч долларов в год, снимая эротический контент и выполняя необычные просьбы поклонников. Так, например, некоторые мужчины просят присылать им ее использованное белье и банки с ее кишечными газами.

Ранее сообщалось, что 24-летняя модель OnlyFans из Бразилии Бейби Паломас нашла среди подписчиков своего учителя начальных классов и пообщалась с ним. Девушка сказала, что бывший педагог высоко оценил ее контент.