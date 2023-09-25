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12:56, 25 сентября 2023Среда обитания

Ураган затопил два американских штата

Ураган «Офелия» затопил американские штаты Северная Каролина и Вирджиния

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Ураган «Офелия» затопил два американских штата — Северную Каролину и Вирджинию. Циклон принес проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям, сообщает «ТВ Центр».

В штатах был введен режим чрезвычайном ситуации. Здания, автомобили и улицы оказались затоплены, порывы ветра достигали 113 километров в час. В Северной Каролине десятки тысяч домов остались без электричества, после того как упавшие деревья повредили линии электропередачи. «Офелию» признали самым сильным ураганом за всю историю наблюдений в восточной Атлантике.

Мощный ветер и особенности давления при прохождении циклона могут обернуться поднятием уровня океана на побережье до семи метров. Кроме того, фундаменты зданий теряют устойчивость из-за перенасыщения почвы водой — влага проникает вглубь суши на 50-70 километров. Это представляет серьезную опасность для местных жителей.

Ранее на Финляндию обрушился осенний шторм «Варпу». В результате 44 тысячи домохозяйств остались без электричества.

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    Александра Качан
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