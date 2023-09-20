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12:21, 20 сентября 2023Среда обитания

В Финляндии шторм обесточил 44 тысячи домохозяйств

Yle: штормовой ветер обесточил 44 тысячи финских домохозяйств

Фото: Heikki Saukkomaa / Globallookpress.com

В Финляндии штормовой ветер обесточил 44 тысячи домохозяйств. О последствиях разбушевавшейся стихии сообщает телерадиокомпания Yle.

Осенний шторм, которому дали название «Варпу», пришел в Финляндию ночью. Предупреждение о сильном ветре, несущем опасность, объявлено в провинциях Уусимаа, Этеля-Саво, Похйойс-Саво и Северной Карелии.

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На южном побережье и в восточных частях страны наблюдались сильные порывы ветра, скорость которых достигала 35 метров в секунду. Движение транспорта по дорогам и железнодорожным путям затруднено из-за поломанных деревьев.

По информации службы спасения Хельсинки, шторм миновал столицу. Работы по предотвращению последствий ночного урагана в городе продолжаются. Этим утром местные синоптики также зафиксировали первый снег в Лапландии: высота снежного покрова достигла 20 сантиметров.

Ранее российские автомобилисты поделились фотографиями заметенной снегом дороги к мурманскому селу Териберка. При этом снег покрыл дороги и в самом Мурманске, а в городском аэропорту сотрудники терминала вынуждены обрабатывать самолеты противообледенительным составом.

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    Виктория Клабукова
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