В США поддержали Путина на фоне чествования эсэсовца в Канаде

Журналист Хинкл поддержал Путина после чествования эсэсовца в Канаде

Американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X (бывший Twitter) прокомментировал чествование ветерана дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в парламенте Канады.

Этот инцидент, по его мнению, подтверждает важность денацификации Украины. «Я надеюсь, что люди поймут, почему мы все должны собраться вместе и поддержать героическую миссию президента [России Владимира] Путина по денацификации Украины», — заявил Хинкл.

24 сентября сообщалось, что Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады приветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галиция» Хунки, который был представлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны.

Этот поступок раскритиковал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Он назвал произошедшее «неряшливым отношением к памяти».