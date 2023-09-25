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22:17, 25 сентября 2023Мир

В США поддержали Путина на фоне чествования эсэсовца в Канаде

Журналист Хинкл поддержал Путина после чествования эсэсовца в Канаде
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Фото: Blair Gable / Reuters

Американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X (бывший Twitter) прокомментировал чествование ветерана дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в парламенте Канады.

Этот инцидент, по его мнению, подтверждает важность денацификации Украины. «Я надеюсь, что люди поймут, почему мы все должны собраться вместе и поддержать героическую миссию президента [России Владимира] Путина по денацификации Украины», — заявил Хинкл.

24 сентября сообщалось, что Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады приветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галиция» Хунки, который был представлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны.

Этот поступок раскритиковал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Он назвал произошедшее «неряшливым отношением к памяти».

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    Марина Совина
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