Российский СК заявил о расследовании обстрелов ВСУ мирного населения

СК начал расследование атак ВСУ на города Запорожской и Белгородской областей

Российские следователи заявили о начале расследования фактов обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирного населения в Запорожском и Белгородской области. Об этом в понедельник, 25 сентября, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, после обстрела ВСУ города Токмак в Запорожской области пострадали около 13 человек, среди пострадавших дети. Разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура. В результате атаки дрона на поселок Новый в Белгородской области на гражданский автомобиль была сброшена взрывчатка. Из-за чего находившийся внутри водитель получил ранения.

В СКР пообещали установить все обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных к военным преступлениям лиц будет дана правовая оценка.

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