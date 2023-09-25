«Роскосмос» показал фото последствий наводнения в Ливии

«Роскосмос» показал фото последствий наводнения в городе Дерна в Ливии

Мощный циклон «Даниэль» обрушился на берег Восточной Ливии 10 сентября. Фото последствий наводнения в городе Дерна показал «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Кадры были сделаны на борту Международной космической станции (МКС). На них виден результат проливных дождей, которые принес циклон. Дамба города была разрушена, от воды пострадало множество построек. Отмечается, что наводнения в этом засушливом районе происходят редко, а сильные ливни случаются примерно раз в сто лет.

Паводки и наводнения произошли в нескольких городах и населенных пунктах на востоке Ливии, включая Дерну и Эль-Байду. По данным местного отделения Красного Полумесяца, в стране зафиксировано более 11 тысяч летальных случаев, еще около 12 тысяч человек пропали без вести.

Ранее стало известно, что глобальное потепление, вызванное сжиганием ископаемого топлива, повысило в десять раз риски сильных дождей в Греции, Болгарии и Турции. Вероятность мощных наводнений в Ливии увеличилась в 50 раз.