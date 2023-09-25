Хирург рассказал о связи интимной пластики и качества секса

Интимная пластика во многих случаях улучшает качество секса, заявил пластический хирург Евгений Лешунов. О связи операций в интимной зоне и качестве секса он рассказал «Ленте.ру».

Лешунов уверяет: интимная пластика популярна и у женщин, и у мужчин. Большинство пациентов прибегает к ней как по медицинским, так и по функциональным причинам. Однако главная из них — недовольство видом своих половых органов и неспособность расслабиться из-за этого в постели.

«Врожденные дефекты, последствия травм, заболеваний или приема стероидов, возрастные изменения, недовольство формой и размером зачастую формируют комплексы, а также могут отталкивать сексуального партнера. Пластика убирает эти блоки», — объяснил Лешунов.

Многие процедуры интимной пластики разработаны специально для улучшения сексуальной жизни

Помимо того, что операции меняют внешний вид половых органов в лучшую сторону, они также помогают решить большинство функциональных проблем в интимной жизни и значительно улучшить ее качество, рассказал собеседник «Ленты.ру».

Например, отметил он, после родов и с возрастом мышцы влагалища теряют тонус, что приводит к снижению удовольствия во время секса и невозможности получить оргазм. В свою очередь клитор может иметь неправильную форму или со временем скрываться под кожей, что также снижает качество интимной жизни. Увеличенные половые губы могут вызывать дискомфорт во время секса, продолжил хирург, добавив, что их интимная пластика возвращает и усиливает чувствительность.

Если говорить о мужчинах, то они увеличивают член, исправляют его форму, а также избавляются от гинекомастии, рассказал Лешунов.

С помощью операций мужчины избавляются от эректильной дисфункции, преждевременной эякуляции, синдрома скрытого полового члена или болезни Пейрони, приводящей к искривлению либо деформации пениса во время эрекции. В некоторых случаях даже не требуется оперативное вмешательство, достаточно ввести филлеры на основе гиалуроновой кислоты

Евгений Лешунов пластический хирург

Хирург добавил, что пациенты обращаются также с просьбами избавить от капюшона клитора, увеличить точку G, провести пластику лобка. Все эти манипуляции улучшают качество секса, но операции проводят только совершеннолетним, заключил Лешунов.

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