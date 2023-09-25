В российском регионе школьниц начали обучать огневой подготовке

В Приморье школьниц начали обучать военному делу

В Приморском крае школьниц начали обучать военному делу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой правительства российского региона.

25 сентября в центре военно-патриотического воспитания «Авангард» открылась первая женская смена, в которую вошли 75 десятиклассниц.

По словам замглавы центра Вячеслава Асеева, программа почти ничем не будет отличаться от мужской, за исключением физической подготовки.« Занятия будут проводиться по строевой, тактической, огневой и физической подготовке», — пояснил он. Помимо этого, девушкам расскажут о радиационной, химической и биологической защите.

До конца года запланировано участие еще 300 девушек. Начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморского края Оксана Новикова заявила, что прививать патриотизм молодежи нужно независимо от пола.

Ранее стало известно, что в программу начальной военной подготовки школьников включат тему использования беспилотников и противодействия им. Курс предполагает обучение школьников противодействию БПЛА противника, а также проведению разведки и использованию беспилотников на поле боя.