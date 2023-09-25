Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:20, 25 сентября 2023Россия

В российском регионе школьниц начали обучать огневой подготовке

В Приморье школьниц начали обучать военному делу

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Приморском крае школьниц начали обучать военному делу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой правительства российского региона.

25 сентября в центре военно-патриотического воспитания «Авангард» открылась первая женская смена, в которую вошли 75 десятиклассниц.

По словам замглавы центра Вячеслава Асеева, программа почти ничем не будет отличаться от мужской, за исключением физической подготовки.« Занятия будут проводиться по строевой, тактической, огневой и физической подготовке», — пояснил он. Помимо этого, девушкам расскажут о радиационной, химической и биологической защите.

До конца года запланировано участие еще 300 девушек. Начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморского края Оксана Новикова заявила, что прививать патриотизм молодежи нужно независимо от пола.

Ранее стало известно, что в программу начальной военной подготовки школьников включат тему использования беспилотников и противодействия им. Курс предполагает обучение школьников противодействию БПЛА противника, а также проведению разведки и использованию беспилотников на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров показал видео избиения поджигателя Корана своим сыном

    Нападение бегемота на смотрителя зоопарка попало на видео

    Братьев-россиян задержали в нарколаборатории с мефедроном и автоматами

    Южная Корея пригрозила России санкциями

    Заполненный дохлой рыбой пруд возмутил жителей российского города

    В Финляндии предложили отказывать в предоставлении убежища прямо на границе

    Венгрия отказалась возвращать на Украину военнообязанных граждан

    Здание Черноморского флота в Севастополе еще раз подорвут

    Спасение застрявших на высоте рабочих в Москве попало на видео

    В российском регионе школьниц начали обучать огневой подготовке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости