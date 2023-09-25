Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:05, 25 сентября 2023Бывший СССР

В Одесской области заявили о повреждении склада с зерном

Глава ОВА Кипер: в Одесской области поврежден склад с тысячей тонн зерна

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup

В Одесской области поврежден склад, на котором хранили около тысячи тонн зерна. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, его слова приводит РИА Новости.

«Поврежден склад, где хранилось около тысячи тонн зерна», — сказал он. По его словам, в настоящее время разбираются завалы, а зерно вывозят.

Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе после взрывов, которые произошли в ночь на 25 сентября. Она уточняла, что детонации затронули припортовую инфраструктуру и зернохранилище.

В ночь на 25 сентября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли в Одессе, Кривом Роге и Херсонской области.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams на Украину

    МЦД захотели продлить за пределы Московской области

    Детский тренер Дзюбы оценил ответ игрока на вопрос о примирении с Семаком

    Украине дали денег на выплату пенсий

    Полковник назвал слабые места танков Abrams

    Россияне послушают книги в озвучке звезды «Полицейского с Рублевки»

    Москвичам пообещали третье бабье лето

    В Грузии назвали дату рассмотрения иска об импичменте президента

    Концерты Николаева перенесли на следующий год из-за его пребывания в клинике

    Глава «Росатома» обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости