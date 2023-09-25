В Одесской области заявили о повреждении склада с зерном

Глава ОВА Кипер: в Одесской области поврежден склад с тысячей тонн зерна

В Одесской области поврежден склад, на котором хранили около тысячи тонн зерна. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, его слова приводит РИА Новости.

«Поврежден склад, где хранилось около тысячи тонн зерна», — сказал он. По его словам, в настоящее время разбираются завалы, а зерно вывозят.

Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе после взрывов, которые произошли в ночь на 25 сентября. Она уточняла, что детонации затронули припортовую инфраструктуру и зернохранилище.

В ночь на 25 сентября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли в Одессе, Кривом Роге и Херсонской области.