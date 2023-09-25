Пашинян провел встречу с главой МВД России

Пашинян обсудил с главой МВД РФ Колокольцевым сотрудничество силовых ведомств

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с главой МВД России Владимиром Колокольцевым сотрудничество силовых ведомств. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

В сообщении отмечается, что Пашинян провел встречу с Колокольцевым и подчеркнул тесное сотрудничество и последовательную работу министерств внутренних дел Армении и России в борьбе с преступностью и других направлениях.

В ходе встречи «Колокольцев коснулся результатов обсуждений с армянскими партнерами и совместных программ».

Ранее Пашинян заявил, что системы внешней безопасности, в которые вовлечена Армения, являются неэффективными. Такой вывод политик назвал очевидным после «нападений на Армению, предпринятых Азербайджаном в последние годы».