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20:28, 25 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян провел встречу с главой МВД России

Пашинян обсудил с главой МВД РФ Колокольцевым сотрудничество силовых ведомств

Фото: Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с главой МВД России Владимиром Колокольцевым сотрудничество силовых ведомств. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

В сообщении отмечается, что Пашинян провел встречу с Колокольцевым и подчеркнул тесное сотрудничество и последовательную работу министерств внутренних дел Армении и России в борьбе с преступностью и других направлениях.

В ходе встречи «Колокольцев коснулся результатов обсуждений с армянскими партнерами и совместных программ».

Ранее Пашинян заявил, что системы внешней безопасности, в которые вовлечена Армения, являются неэффективными. Такой вывод политик назвал очевидным после «нападений на Армению, предпринятых Азербайджаном в последние годы».

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