В Совфеде поддержали кандидатуру Зорькина на пост главы Конституционного суда

Комитет СФ единогласно поддержал кандидатуру Зорькина на пост председателя КС

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Валерия Зорькина для избрания на пост председателя Конституционного суда (КС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенаторы из комитета единогласно поддержали кандидатуру действующего председателя КС.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Зорькина орденом Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность.

Валерий Зорькин окончил юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «Правоведение» и возглавлял КС с 1991 года с перерывом в 1993-2003 годах. Последний раз Совфед назначал Зорькина на пост председателя на новый шестилетний срок 31 января 2018 года.