Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:05, 25 сентября 2023Россия

В Совфеде поддержали кандидатуру Зорькина на пост главы Конституционного суда

Комитет СФ единогласно поддержал кандидатуру Зорькина на пост председателя КС

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Валерия Зорькина для избрания на пост председателя Конституционного суда (КС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенаторы из комитета единогласно поддержали кандидатуру действующего председателя КС.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Зорькина орденом Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность.

Валерий Зорькин окончил юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «Правоведение» и возглавлял КС с 1991 года с перерывом в 1993-2003 годах. Последний раз Совфед назначал Зорькина на пост председателя на новый шестилетний срок 31 января 2018 года.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Медведчук назвал три условия урегулирования на Украине. Что оппозиционный политик предлагает Зеленскому и Западу?

    100-летняя пенсионерка раскрыла простые секреты долгой жизни

    Охранник клуба жестоко избил зашедшего в туалет без очереди россиянина

    Стало известно о задержаниях на акции протеста в Ереване

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Стилистка объяснила любовь знаменитостей ходить по улице в трусах

    В Венесуэле призвали к мирному решению конфликта на Украине

    Россиянина поймали с поличным при попытке поджечь воинскую часть

    В России разработали новый стандарт для пива

    В Подмосковье задержали серийного угонщика-профессионала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости