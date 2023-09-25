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21:32, 25 сентября 2023Мир

На пляже в Болгарии нашли часть от зенитной ракеты

ВМС Болгарии обезвредили часть от зенитной ракеты на пляже в Созополе

Фото: Pierre Marsaut / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Военно-морские силы (ВМС) Болгарии обезвредили подозрительный предмет у черноморского побережья в Созополе. Об этом сообщило Минобороны страны.

Как рассказали в ведомстве, 25 сентября около 17:50 по местному времени (совпадает с московским) специальная группа ВМС получила сообщение о сером предмете круглой формы, напоминающем мину. Прибывшие на место военнослужащие определили, что предметом является баллон с воздухом от зенитной ракеты. В 18:20 баллон достали из воды и перевезли для хранения на базу ВМС в Бургасе.

В 2022 году на побережье в Болгарии обнаружили обломки российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1». Обнаружившие находку на пляже туристы испугались, немедленно вызвав полицию. По мнению экспертов, речь идет о хвостовой части российской зенитной ракеты. Отмечается, что она не представляет опасности.

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    Марина Совина
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