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12:01, 25 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ обвинила россиянина в публичных призывах к терроризму

ФСБ обвинила 21-летнего жителя Якутии в пропаганде терроризма

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Уроженец города Мирный в Якутии обвиняется в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По информации ведомства, 21-летней мужчина с использованием личного аккаунта в мессенджере Telegram отправлял материалы, направленные на формирование идеологии терроризма, другим пользователям сети. Своими действиями житель Якутии преследовал идею выхода республики из состава РФ и ее объединения с тюркскими государствами, а также пропагандировал бригаду «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Мужчине предъявлено обвинение по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее заместителя главы телеканала ATR Айдера Муждабаева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к шести годам колонии за призывы к терроризму.

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    Олеся Мицкевич
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