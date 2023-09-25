ФСБ обвинила россиянина в публичных призывах к терроризму

ФСБ обвинила 21-летнего жителя Якутии в пропаганде терроризма

Уроженец города Мирный в Якутии обвиняется в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По информации ведомства, 21-летней мужчина с использованием личного аккаунта в мессенджере Telegram отправлял материалы, направленные на формирование идеологии терроризма, другим пользователям сети. Своими действиями житель Якутии преследовал идею выхода республики из состава РФ и ее объединения с тюркскими государствами, а также пропагандировал бригаду «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Мужчине предъявлено обвинение по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее заместителя главы телеканала ATR Айдера Муждабаева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к шести годам колонии за призывы к терроризму.