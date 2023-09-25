21:03, 25 сентября 2023

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он обратился к жителям города с просьбой предупредить соседей, которые могли не слышать сигнала тревоги, а также помочь детям, инвалидам и пожилым людям добраться до ближайшего укрытия. В случае, если месторасположение ближайшего укрытия неизвестно, необходимо плотно закрыть окна и не подходить к ним; перекрыть газ, воду и отключить электричество. Укрыться нужно в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены и на значительном удалении от окна.

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    Екатерина Подвигина
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