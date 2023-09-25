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18:24, 25 сентября 2023Россия

Здание Черноморского флота в Севастополе еще раз подорвут

Губернатор Севастополя Развожаев: Здание ЧФ в Севастополе еще раз подорвут
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters TV

Здание Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе подорвут еще раз. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Еще один контролируемый подрыв поврежденного в результате ракетной атаки здания произведут около 19:00 мск, уточнил он.

По словам губернатора, взрыв произведут с целью обрушить аварийные конструкции. «Возможно, будет громко», — предупредил Развожаев.

22 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар по историческому зданию штаба ЧФ в Севастополе. В результате ударной волной выбило стекла в близлежащих домах. Позднее появились данные, согласно которым атака была произведена с использованием французских крылатых ракет Scalp-EG.

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    Алан Босиков
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