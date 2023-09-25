Возлюбленная Тимати вызвала споры в сети новыми фото в откровенном наряде

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала фигуру в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица разместила серию кадров, на которых она предстала в черном боди с асимметричным вырезом и одним длинным рукавом. Кроме того, она надела ботфорты по всей длине ног и продемонстрировала оголенные ягодицы. Среди прочего, девушка сделала укладку на коротких волосах темного оттенка и макияж в нейтральных тонах. При этом от аксессуаров она отказалась.

Поклонники оценили внешность Ивановой в комментариях под постом, который набрал более 14 тысяч лайков. «Почему вы так любите свой асс?», «Я бы подкачала бедра, видно, что мышцы были, но мало тонуса», «Зачем это выставлять?» — возмутились одни. «Очень красивая Валя!», «Нам такое нравится», «Мотивация», «Мой идеальный человек», — восхитились другие.

В июле мать Тимати высказалась об откровенных фото его возлюбленной. Симона Юнусова рассказала, что ее совершенно не смущают снимки девушки. Кроме того, родительница ответила на вопрос одного из подписчиков о том, что если дочь ее сына Алиса в будущем также станет публиковать подобные фото.