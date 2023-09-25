Встреча туристов с двумя медведями в России попала на видео

Встреча туристов с двумя медведями на Кольском полуострове попала на видео

Туристы встретили двух бурых медведей во время рыбалки на Кольском полуострове и сняли видео. Ролик публикует Telegram-канал «На Мурманск / Все о Кольском полуострове».

На записи видно, как приблизившись к людям, один из зверей приподнимается на задних лапах, глядя прямо в объектив, а затем убегает в чащу леса. Второй медведь остался за кадром.

Авторы поста предположили, что хищникам около трех лет — это тот возраст, когда медведи начинают жить отдельно от матери.

Ранее в Красноярском крае медведь залез в дом через окно, съел всю еду и выпил лимонад. Устроенный зверем погром сняли на видео.

