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08:48, 25 сентября 2023Россия

В российском регионе комбайнер подорвался на взрывчатке

Shot: в Белгородской области комбайнер подорвался на взрывчатке близ границы

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Белгородской области комбайнер подорвался на взрывчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, ЧП произошло в воскресенье, 24 сентября, в поселке Горьковский Грайворонского района, который находится в двух километрах от границы с Украиной. Там сотрудник сельхозпредприятия «Большевик» убирал урожай на комбайне «Акрос 530» — он впоследствии подорвался на взрывчатке.

В результате у комбайна оказалась повреждена жатка и выбиты стекла. Предварительно, он наехал на гранатометный выстрел ВОГ-17. Водитель комбайнера не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в поселке Комсомольский Белгородской области местный житель нашел в огороде гранату, которая взорвалась у него в руках. Он получил множественные осколочные ранение лица, верхних и нижних конечностей.

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    Анастасия Шейкина
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