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10:02, 25 сентября 2023Мир

Простых россиян назвали целью для западных санкций

Глава МИД Финляндии: санкции вредят гражданам России, но у Хельсинки нет выбора

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Западные санкции нацелены в том числе и на обычных граждан России, и Западу необходимо продемонстрировать россиянам их безальтернативность, чтобы «заставить их заплатить за ситуацию на Украине». В таком ключе в интервью The Washington Post (WP) высказалась глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«Да, санкции действительно вредят обычным людям. (...) Но я не думаю, что у [Хельсинки] есть выбор. Россия и российский народ должны осознать, что за ведение войны приходится платить. И очень важно, чтобы мы это продемонстрировали», — заявила министр.

10 сентября Евросоюз заявил о новом запрете на въезд россиянам с личными смартфонами и автомобилями. Спустя два дня Еврокомиссия пересмотрела это решение, смягчив применяемые к россиянам меры.

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    Виктория Кондратьева
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