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14:16, 25 сентября 2023Мир

ЕК заявила о сокращении транзита украинского зерна через Польшу

Еврокомиссия: транзит украинского зерна через Польшу сократился втрое

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) заявила, что транзит украинского зерна через границу с Польшей в 2023 году сократился втрое по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее польский президент Анджей Дуда сообщил, что Польша готова обеспечить транзит украинского зерна «туда, где оно необходимо», имея в виду беднейшие страны Африки и Азии. Тем не менее, страна не намерена отменять запрет на продажу этого зерна для внутреннего рынка.

Зерновой спор между Варшавой и Киевом набирает обороты и может негативно сказаться на польско-украинских отношениях. Зеленский обвинил своего главного союзника в поддержке России, в свою очередь, правительство Польши заявило о прекращении поставок вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отказе продлевать помощь украинским беженцам.

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    Дарья Балацкая
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