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15:18, 26 сентября 2023Мир

Канцлера ФРГ обвинили в сокрытии планов США по подрыву «Северных потоков»

Херш: канцлер ФРГ Шольц был в курсе планов США по подрыву «Северных потоков»

Фото: Thomas Trutschel / IMAGO / Globallookpress.com

В Центральный разведывательной службе (ЦРУ) считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц был в курсе планов США по подрыву «Северного потока» и «Северного потока-2» в случае начала СВО. Об этом сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

В феврале 2022 года, когда президент США Джо Байден в своей речи пригрозил уничтожить газопровод «Северный поток-2» в случае начала СВО на Украине, Шольц находился в Вашингтоне. «Тогда и сейчас некоторые члены команды ЦРУ считали, что немецкий лидер был полностью осведомлен о тайном планировании разрушения трубопроводов», — заявил Херш.

Ранее стало известно, что спецслужбы США замели следы своего участия в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

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    Дарья Балацкая
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