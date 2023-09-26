Канцлера ФРГ обвинили в сокрытии планов США по подрыву «Северных потоков»

Херш: канцлер ФРГ Шольц был в курсе планов США по подрыву «Северных потоков»

В Центральный разведывательной службе (ЦРУ) считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц был в курсе планов США по подрыву «Северного потока» и «Северного потока-2» в случае начала СВО. Об этом сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

В феврале 2022 года, когда президент США Джо Байден в своей речи пригрозил уничтожить газопровод «Северный поток-2» в случае начала СВО на Украине, Шольц находился в Вашингтоне. «Тогда и сейчас некоторые члены команды ЦРУ считали, что немецкий лидер был полностью осведомлен о тайном планировании разрушения трубопроводов», — заявил Херш.

Ранее стало известно, что спецслужбы США замели следы своего участия в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».