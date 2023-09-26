Французский депутат Лашо раскритиковал поставку кассетных боеприпасов Украине

Использование кассетных боеприпасов на поле боя представляет серьезную угрозу для гражданского населения и противоречит подписанной Францией Конвенции Осло, заявил член французского парламента Бастьен Лашо. В обращении Лашо, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», депутат спросил у правительства Франции, по какой причине официальный Париж не осудил решение Вашингтона поставить Киеву кассетные снаряды.

Конвенция по кассетным боеприпасам (конвенция Осло) вступила в силу в 2010 году запрещает применение, разработку, производство, передачу, и хранение кассетных боеприпасов. Она также осуждает помощи, поощрение и побуждение кого-либо к деятельности, запрещенной для государства-участника соглашения. США, Китай, Россия и Украина отказались от участия в конвенции.

«Господин Бастьен Лашо задает министру Европы и иностранных дел [Франции Катрин Колонне] вопросы о действиях Франции по соблюдению Конвенции Осло по кассетным боеприпасам. Эта конвенция направлена ​​на ликвидацию кассетных боеприпасов. Франция является участником этого договора. Однако во время решения США поставить Украине кассетные боеприпасы Франция не выразила своего осуждения. Хуже того, ее представители даже заявили, что "понимают" решение о поставке этого оружия, что является грубым нарушением конвенции Осло», — сказал он.

Действительно, даже если Соединенные Штаты Америки не подписали конвенцию Осло, государства-участники не должны помогать, поощрять или побуждать кого-либо к продаже или использованию кассетных боеприпасов. Таким образом, «понимание» решения об их доставке означает поощрение или, по крайней мере, терпимое отношение к их использованию Бастьен Лашо депутат парламента Франции

Французский депутат также напомнил о том, какую угрозу для гражданского населения представляет использование кассетных боеприпасов. Он уточнил, что ветер может рассеять эти снаряды далеко от цели. Лашо особенно подчеркнул, что оружие опасно для детей, «которые могут заинтересоваться его формой и взять его в руки, что приводит к ужасным последствиям, серьезным травмам, инвалидности».

«Кассетные боеприпасы столь же вредны, сколь и противопехотные мины, а также постоянно загрязняют театры военных действий. По сути, это оружие, рассеивающее небольшие заряды взрывчатого вещества, не все из которых взрываются при ударе. Они предназначены для поражения движущихся или нескольких целей. Однако они сеют хаос среди гражданского населения в случае их использования в населенных пунктах, в том числе спустя годы после конфликтов на загрязненных территориях», — добавил депутат.

Это оружие стало причиной более тысячи жертв в прошлом году, особенно на Украине и в Сирии, рост составил 83% за год. Среди этих жертв 95% составляют гражданские лица Бастьен Лашо депутат парламента Франции

В связи с этим автор обращения поинтересовался, почему Париж не выступил с осуждением решения Вашингтона поставить Киеву кассетные снаряды.

«Господин депутат [Лашо] хотел бы знать причины, по которым Франция не осудила решение США поставить Украине кассетные боеприпасы», — заключил он.

6 июля стало известно, что Вашингтон включит кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине. Как объяснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, решение было связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов Вооруженными силами Украины (ВСУ).

ВСУ регулярно используют этот вид вооружения в ходе боевых действий. Киев использовал кассетные боеприпасы для обстрела Токмака, Донецка, Луганска, приграничных российских регионов и других населенных пунктов.