Германию заподозрили в нарушении конвенции о кассетных снарядах из-за Украины

В бундестаге заподозрили власти ФРГ в нарушении конвенции о кассетных снарядах

Группа депутатов от Левой партии бундестага направила в правительство ФРГ обращение относительно поставок на Украину кассетных боеприпасов. В обращении, текст которого изучила «Лента.ру», парламентарии заявили, что нельзя исключать возможность того, что Берлин поставляет Киеву совместимые с кассетными снарядами типы вооружений, чем нарушает ратифицированную Германией конвенцию по кассетным боеприпасам — так называемую «конвенцию Осло».

К правительству обратились депутаты Севим Дагдален, Сара Вагенкнехт, Грегор Гизи, Андре Хан, Андрей Гунько, Жаклин Настич от имени Левой партии бундестага. Они напомнили, что кассетные боеприпасы представляют опасность для мирного населения.

#Требования конвенции Осло

Конвенция по кассетным боеприпасам (конвенция Осло) вступила в силу в 2010 году запрещает применение, разработку, производство, передачу, и хранение кассетных боеприпасов. Она также осуждает помощи, поощрение и побуждение кого-либо к деятельности, запрещенной для государства-участника соглашения. США, Китай, Россия и Украина отказались от участия в конвенции.

«Правительство США объявило о поставках кассетных боеприпасов на Украину в начале июля 2023 года. Кассетные боеприпасы выпускают десятки или даже сотни небольших взрывных устройств, многие из которых взрываются не сразу. Таким образом, они могут продолжать убивать или ранить людей еще долгое время после того, как они были использованы, и поэтому представляют особую опасность для гражданского населения. Кассетные боеприпасы (...) уже были использованы украинской армией», — говорится в их письме.

Парламентарии также ссылаются на положения конвенции Осло о запрещении хранения, использования и распространения кассетных боеприпасов. В Левой партии напомнили, что Германия была одиннадцатым государством, которое ратифицировало соглашение.

«Правительство [ФРГ] заявляло, что оно вместе с другими государствами-участниками конвенции о кассетных боеприпасах и в соответствии с целью и положениями конвенции осуждает любое применение кассетных боеприпасов. (...) Однако, вопреки обязательству удержать государства, не являющиеся участниками договора, от передачи и использования кассетных боеприпасов, канцлер Германии Олаф Шольц отказался комментировать поставку кассетных боеприпасов США на Украину», — уточняют депутаты.

Подозрения депутатов

Даже если федеральное правительство указывает на то, что среди отправленных Германией на Украину систем вооружений значатся только те, что соответствуют конвенции Осло, нельзя (...) исключать, что с этими системами вооружений Украина не будет использовать кассетные боеприпасы. Потому что у правительства нет информации об использовании других типов боеприпасов. Не были предоставлены четкие требования в рамках заявлений об окончательном местонахождении — не стрелять кассетными боеприпасами из переданных Германией Украине систем вооружений, хотя Украина, в отличие от Германии, не подписала и не ратифицировала конвенцию Осло группа депутатов бундестага текст обращения к правительству

На основании этих предположений представители нижней палаты парламента Германии задали правительству ФРГ семнадцать вопросов, касающихся отдельных положений конвенции Осло и их соблюдения немецкой стороной. Среди прочего они, например, поинтересовались, имеет ли федеральное правительство сведения о возможных перевозках кассетных боеприпасов США через Германию на Украину, а также спросили, возможно ли применение поставленного Германией оружия для использования кассетных боеприпасов

Контекст обращения

6 июля стало известно, что Вашингтон включит кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине. Как объяснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, решение было связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов Вооруженными силами Украины (ВСУ).

ВСУ регулярно используют этот вид вооружения в ходе боевых действий. Киев использовал кассетные боеприпасы для обстрела Токмака, Донецка, Луганска, приграничных российских регионов и других населенных пунктов.

Несмотря на то, что Россия не участвует в конвенции Осло, она до сих пор не применяла кассетные боеприпасы в рамках специальной военной операции, несмотря на заявления российской стороны о наличии аналогичного, но «более эффективного», оружия. Однако, как заявил в августе министр обороны России Сергей Шойгу, позиция Москвы по использованию кассетных боеприпасов может быть пересмотрена.