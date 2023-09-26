В России выявили рост спроса на один вид автотоваров

Исследование ЮKassa показало рост спроса на автозапчасти в России

Спрос на автозапчасти растет, это следует из результатов исследования сервиса ЮKassa. Аналитики выяснили, что в июне-августе обороты интернет-магазиной автозапчастей выросли на 20 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года. При этом платежей стало больше на 3 процента, а средний чек вырос на 16 процентов, составив 5 533 рубля. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Растет динамика и в месячном выражении. В августе обороты интернет-магазинов автозапчастей выросли к июлю на 9 процентов. Количество платежей увеличилось на 5 процентов, а число плательщиков — на 4. Средний чек тоже вырос на 4 процента, до 5 496 рублей. Такая динамика может говорить о том, что автолюбители стали бережнее относиться к своим машинам и уделять больше времени обслуживанию и ремонту», — говорится в исследовании.

Также выяснилось, что прошедшим летом число посещений автосервисов выросло в среднем на 32 процента год к году. Средний чек за услуги увеличился на 7 процентов, до 8 258 рублей. При этом средняя выручка сервисов также выросла на 41 процент.

«В офлайн-магазинах автотоваров среднее количество покупок тоже выросло ― их стало на 16 процентов больше, чем в прошлом году. Средний чек покупки увеличился на 5 процентов, до 2 586 рублей, а средние обороты магазинов автотоваров превысили прошлогодние на 22 процента», — подчеркивают исследователи.

В августе сообщалось, что по итогам первого полугодия 2023-го автомобили в России резко подорожали. Стоимость новых машин выросла на 12 процентов, до 1,9 миллиона рублей, а машин с пробегом — на 18 процентов, до 1,3 миллиона.