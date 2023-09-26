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22:52, 26 сентября 2023Мир

В Белом доме сообщили об участии Байдена в забастовке рабочих автопрома

В Белом доме сообщили, что Байден принял участие в забастовке рабочих автопрома
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден принял во вторник, 26 сентября, непродолжительное, но «историческое» участие в забастовке рабочих американского автопрома, сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что Байден стал первым действующим американским лидером в рядах протестной акции. Для участия в забастовке глава Белого дома прилетел в штат Мичиган.

«Вы заслуживаете больше, чем вам платят сейчас», — прокричал в мегафон президент США. Он заявил, что «страну построил не Уолл стрит, а средний класс и профсоюзы». Выступление политика заняло несколько минут.

В Белом доме Байдена назвали «наиболее поддерживающим профсоюзы президентом в современной истории».

Профсоюз United Auto Workers (UAW) объявил о начале всеобщей забастовки на предприятиях автопроизводителей General Motors, Ford и Stellantis с 16 сентября. В частности, члены профсоюза требуют значительного повышения зарплат, улучшение пенсионного обеспечения, увеличение отпусков и другие меры.

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    Марина Совина
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