В Белом доме сообщили об участии Байдена в забастовке рабочих автопрома

В Белом доме сообщили, что Байден принял участие в забастовке рабочих автопрома

Президент США Джо Байден принял во вторник, 26 сентября, непродолжительное, но «историческое» участие в забастовке рабочих американского автопрома, сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что Байден стал первым действующим американским лидером в рядах протестной акции. Для участия в забастовке глава Белого дома прилетел в штат Мичиган.

«Вы заслуживаете больше, чем вам платят сейчас», — прокричал в мегафон президент США. Он заявил, что «страну построил не Уолл стрит, а средний класс и профсоюзы». Выступление политика заняло несколько минут.

В Белом доме Байдена назвали «наиболее поддерживающим профсоюзы президентом в современной истории».

Профсоюз United Auto Workers (UAW) объявил о начале всеобщей забастовки на предприятиях автопроизводителей General Motors, Ford и Stellantis с 16 сентября. В частности, члены профсоюза требуют значительного повышения зарплат, улучшение пенсионного обеспечения, увеличение отпусков и другие меры.