В Черкасской области Украины поражен объект инфраструктуры

Глава администрации: в Черкасской области поврежден объект инфраструктуры

В Черкасской области Украины поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, пострадавших нет. Сейчас оперативные службы ликвидируют последствия удара. При этом чиновник не стал раскрывать, какой именно объект попал под удар.

Ранее мэр украинского города Кривой Рог Александр Вилкул также сообщил о взрыве. Позднее глава Криворожской районной администрации Евгений Ситнеченко уточнил, что инцидент произошел на одном из предприятий города.

21 сентября Табурец сообщил, что в Черкассах в результате работы средств противовоздушной обороны (ПВО) был поврежден объект социальной инфраструктуры. «Имеем падение обломков в центральной части города», — пояснил он.