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11:32, 26 сентября 2023Наука и техника

Прочность iPhone 15 Pro Max проверили на видео

Блогер JerryRigEverything сломал iPhone 15 Pro Max во время теста на прочность

Популярный блогер под ником JerryRigEverything проверил прочность самого дорого смартфона Apple. Видео с обзором устройства опубликовано на YouTube-канале автора.

В первую очередь специалист подтвердил, что на коробке с iPhone действительно есть невидимые метки, гарантирующие подлинность устройств. В ходе тестирования автор заметил, что защитный экран смартфона довольно хорошо предотвращает появление царапин при контакте с острыми предметами. При этом титановые края iPhone 15 Pro Max оказалось достаточно легко повредить с помощью ножа.

JerryRigEverything также прожег дисплей смартфона зажигалкой и отметил, что на передней панели не осталось никаких видимых повреждений. Кроме того, автор попытался согнуть телефон пополам и заметил, что при небольшом усилии изготовленная из стекла задняя панель треснула. «Буду честен, я не ожидал, что это произойдет», — заявил блогер, отметив, что обычно iPhone неплохо проходят тесты на сгибание.

В заключении JerryRigEverything попытался прожечь корпус смартфона паяльной лампой. Телефон получил заметные повреждения, но продолжил работать.

В конце сентября автор YouTube-канала PBKreviews показал на видео разборку смартфона iPhone 15 Pro. Блогер заключил, что заменить экран и батарею в новом устройстве довольно просто.

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    Андрей Ставицкий
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