Херш раскрыл причину выбора «Северного потока» для атаки

Херш: США выбрали «Северный поток» для атаки, чтобы отрицать свою причастность

США выбрали для атаки трубопровод «Северный поток», так как посчитали, что смогут легко вывести его из строя и отрицать свою причастность к произошедшему, написал журналист Сеймур Херш в статье, опубликованной на платформе Substack.

«Администрация [президента США Джо Байдена] предложила "Северный поток", потому что только к нему мы могли получить доступ, а затем полностью отрицать [свою причастность]», — раскрыл публицисту причину атаки неназванный американский чиновник.

Кроме того, США подорвали «Северные потоки» из-за боязни потерять влияние на ФРГ и Европу. Главный страх США — потеря давнего первенства в Западной Европе, подчеркнул Херш.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух газопроводах. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отметил, что оценить сроки ремонта невозможно. А Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.