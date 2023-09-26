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22:33, 26 сентября 2023Мир

Министр вооруженных сил Франции посетит Киев

Министр вооруженных сил Франции Лекорню посетит Киев
Себастьен Лекорню

Себастьен Лекорню. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню посетит Киев. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации BFMTV, визит Лекорню «состоится в среду для участия в международном форуме по производству оружия».

Уточняется, что участие во встрече примут около девяноста производителей вооружений из двадцати стран.

Ранее стало известно о возможной передаче ВСУ истребителей Mirage 2000 из состава ВВС Франции. Несколько месяцев назад Париж неофициально начал подготовку украинских летчиков к управлению самолетами Mirage 2000D и их вооружениями.

21 сентября лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция должна последовать примеру Польши и отказаться от любых поставок оружия ВСУ.

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    Юлия Мискевич
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