Министр вооруженных сил Франции посетит Киев

Министр вооруженных сил Франции Лекорню посетит Киев

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню посетит Киев. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации BFMTV, визит Лекорню «состоится в среду для участия в международном форуме по производству оружия».

Уточняется, что участие во встрече примут около девяноста производителей вооружений из двадцати стран.

Ранее стало известно о возможной передаче ВСУ истребителей Mirage 2000 из состава ВВС Франции. Несколько месяцев назад Париж неофициально начал подготовку украинских летчиков к управлению самолетами Mirage 2000D и их вооружениями.

21 сентября лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция должна последовать примеру Польши и отказаться от любых поставок оружия ВСУ.