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17:23, 26 сентября 2023Мир

Эрдоган заявил о возможности запустить коридор в Азербайджан через Иран

Президент Турции Эрдоган: Турцию и Азербайджан может связать коридор через Иран

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters

Турция запустит железнодорожный коридор в Азербайджан через Иран в случае отказа властей Армении обеспечить работу Зангезурского коридора через их страну, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет ТАСС.

«Проект установления прямых связей с Нахчываном и другими регионами Азербайджана посредством наземных и железнодорожных линий (Зангезурский коридор) укрепит наши отношения (Баку и Анкарыприм. "Ленты.ру"). По этой причине мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее открыть этот коридор. Запуск этого коридора, который очень важен для Турции и Азербайджана, является стратегическим вопросом и должен быть реализован», — заявил Эрдоган в интервью турецким журналистам по возвращении из Нахичевани.

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По его словам, с открытием Зангезурского коридора автомобили и поезда смогут из Баку прибывать прямо в турецкую провинцию Карс.

«Если же Армения [будет против], куда он (коридор — прим. "Ленты.ру") пойдет? Он пройдет через Иран. Отрадно видеть и позитивные сигналы со стороны Ирана по этому вопросу», — добавил Эрдоган.

Ранее Эрдоган прибыл с однодневным визитом в Азербайджан. Он выразил надежду на установление мира в Нагорном Карабахе после операции Азербайджана. При этом он заявил, что проведение контртеррористической операции в Карабахе было вынужденным.

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    Анастасия Яланская
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