Звезда «Сватов» объяснил уход из сериала

Актер Анатолий Васильев объяснил уход из сериала «Сваты» отсутствием интереса

Народный артист России и звезда сериала «Сваты» Анатолий Васильев объяснил, почему он решил уйти из шоу. Его цитирует «Аргументы и Факты».

По мнению актера, при той народной любви и профессиональной команде, которые есть у сериала, можно было бы сделать «много лучше». Он отметил, что следовало глубже раскрыть действующих персонажей сериала, а «не увеличивать бесконечно количество героев». «Чтобы мы открывались по-человечески — мы, лично мы. Тогда это интересно, тогда можно всю жизнь положить на это. А если "раз, два, хо-хо-хо, поржали" — тогда мне это неинтересно», — сказал Васильев.

Актер также признался, что последней каплей для него стал случай, когда один из зрителей подмигнул ему и сказал, что смотрит «Сватов» «под пивко». «Это меня так резануло! Я пришел к Тане Кравченко, Люде Артемьевой (коллеги Васильева по сериалу — прим "Ленты.ру") и сценаристу Андрею Яковлеву, все им пересказал. Но мои коллеги никак не прореагировали, их это не волновало — что их работа "под пивко хорошо идет"», — добавил он.

Ранее народная артистка России, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко ответила на сообщения о своей алкогольной зависимости и пропуске спектаклей.