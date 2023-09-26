Легенда МЮ сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»

Легенда МЮ Канчелскис назвал шансы «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» равными

Бывший футболист сборной России и легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сделал прогноз на матч 1/16 Кубка лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом». Об этом сообщает ODDS.ru.

«Самая богатая команда в мире будет играть против менее богатой команды. Деньги деньгами, но, думаю, что "Манчестеру" будет сложнее играть в гостях, потому что "Ньюкасл" сейчас на подъеме», — заявил Канчельскис. Он также отметил, что считает шансы команд на победу равными и ожидает результативный матч.

Встреча между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити» состоится в среду, 27 сентября, в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Канчельскис выступал в составе сборной России с 1992 по 1998 год. Хавбек провел за команду 36 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами.