Началась проверка данных об избиении бойцов из Северной Осетии в Токмаке

Меняйло заявил о проверке данных об избиении бойцов из Северной Осетии в Токмаке

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил о начавшейся проверке после появления данных об избиении бойцов из республики в Токмаке Запорожской области. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Ранее в соцсетях распространилось видео мобилизованного Арсена Темираева, который утверждал, что в городе Токмаке его вместе с двумя однополчанами избили сотрудники военной полиции.

«Боец рассказывает, что к нему и двум его однополчанам ворвалась военная полиция. Избивали, унижали, не пытались ничего выяснить. Формальным поводом назвали якобы заявление некоей женщины — местной жительницы, которая обвинила парней в извращениях по отношению к ее детям», — написал глава Северной Осетии.

Меняйло подчеркнул, что представители батальонов «Шторм. Осетия» и «Алания» связались с командирами на местах. Удалось выяснить, что конфликт действительно был между военнослужащими 3-го батальона 71-го полка и военной полиции 70-го полка, добавил он.

Глава Северной Осетии связался с руководством Южного военного округа, также об инциденте доложили командующему 58-й общевойсковой армии. Меняйло заверил, что все виновные понесут наказание.

В ноябре 2022 года глава Северной Осетии осудил мобилизованных, которые устроили дебош в Запорожье. Тогда нетрезвые военнослужащие зарезали коров на ферме. Кроме того, они угнали машину и устроили стрельбу.