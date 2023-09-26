Турист проник в конюшни Букингемского дворца и попытался угнать королевское авто

Daily Mail: турист проник в конюшни Букингемского дворца в Лондоне и попался

Турист перелез через ограду Букингемского дворца в Лондоне, проник в королевские конюшни, попытался угнать автомобиль, после чего попался полиции. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Уточняется, что 25-летний Авад Мустафа (Awad Mustafa) приехал на десять дней в Великобританию 7 сентября. В ночь на 16 сентября он ворвался в официальную резиденцию короля.

О произошедшем в полицию сообщил очевидец. Правоохранители прибыли на место и обнаружили Мустафу прячущимся в углу конюшни. «Обвиняемый залез на стену, понял, что выбраться оттуда невозможно, и получил травмы», — пояснила прокурор Рианн Нил (Rhianne Neil).

У туриста нашли паспорта Испании и Эквадора, мобильный телефон, наличные деньги и портативный аккумулятор. Кроме того, на месте происшествия была взломанная машина. Бардачок был открыт, но ничего не пропало. Задержанный попытку угона авто отрицал.

Мустафу арестовали и отказали ему в освобождении под залог. Слушание в суде назначили на 16 октября, все это время нарушитель будет находиться под стражей.

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