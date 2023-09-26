Дочери знаменитого миллиардера лишатся наследства из-за его молодой любовницы

Дочери миллиардера Джона Полсона могут лишиться наследства из-за его развода

В результате судебной тяжбы между знаменитым финансистом Джоном Полсоном и его супругой Дженни Полсон их дочери могут лишиться большей части наследства. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2021 году миллиардер завел молодую любовницу — диетолога и фитнес-блогера Алину де Алмейду, которая на 33 года младше него. Вскоре он попытался договориться с женой о разводе, но ту не устроила предложенная сумма. New York Post пишет, что она рассчитывала получить от мужа по меньшей мере миллиард долларов.

Когда миллиардер отказался платить, Дженни Полсон подала в суд и рассказала, что он скрывает свое состояние в специальных трастовых фондах. Формально деньги предназначаются для их дочерей, одной из которых 19 лет, а другой 21 год. В действительности, как она утверждает, ее муж беспрепятственно расхищал миллионы долларов, которые там хранились.

Юристы миллиардера заявили, что в случае исполнения требований Дженни Полсон со средств из трастовых фондов придется выплатить огромные налоги и дочерям достанется куда меньше, чем могло бы. В ответ та заявила, что их наследство уменьшится и в том случае, если Полсон и его любовница тоже заведут детей.

Джон Полсон прославился в 2007 году, когда незадолго до мирового финансового кризиса верно предсказал опасность субстандартных ипотечных закладных на рынке недвижимости в США. Когда рынок начал рушиться, он и его клиенты заработали на этом около 20 миллиардов долларов.

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