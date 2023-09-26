Nature Immunology: впервые показано сходство иммунных клеток пожилых и детей

Ученые из Института Доэрти впервые показали сходство иммунных Т-клеток-киллеров пожилых людей и детей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology.

Т-клетки-киллеры играют важную роль в иммунной системе, уничтожая клетки, зараженные вирусом. Однако до сих пор процесс их развития и функционирования в течение всей жизни человека не был изучен полностью. Чтобы заполнить этот пробел, специалисты рассмотрели клетки новорожденных, детей школьного возраста, взрослых и пожилых людей (старше 60 лет). Авторы обнаружили, что клетки у детей и пожилых людей крайне похожи, однако работоспособные иммунные клетки взрослых и детей исчезали или заменялись менее эффективными клетками в старости.

Открытие имеет серьезное значение для понимания механизмов стареющего иммунитета. Более того, оно открывает новые возможности для разработки вакцин и терапевтических направлений, адаптированных к различным возрастным группам.

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