Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:53, 26 сентября 2023Среда обитания

Ущерб от пожаров в российском регионе оценили в сотни миллионов рублей

МЧС Якутии: лесные пожары нанесли региону ущерб на 347 миллионов рублей
СюжетЛесные пожары:

Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия) / РИА Новости

Предварительный ущерб, который Якутии нанесли лесные пожары, оценили в более 347 миллионов рублей. Об этом рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУМЧС РФ по региону Александр Федоров.

«Еще ведутся подсчеты, после завершения расследований эта цифра может увеличиться. Дознавателями органов ГПН по всем сообщениям о лесных пожарах проводится проверка», — отметил представитель ведомства.

С начала пожароопасного сезона на территории республики зафиксировали 879 ландшафтных возгораний на площади более миллиона гектаров. На этом фоне в Якутии и Хабаровском крае был введен режим ЧС межрегионального характера, который отменили 25 августа.

Ранее в ООН подсчитали предварительный ущерб от наводнений в Ливии. Согласно оценкам аналитиков, после разрушительного стихийного бедствия 250 тысяч человек нуждаются в экстренной финансовой помощи на сумму 71,4 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    ООН осудила чествования нацистов в Канаде. Что ждет страну после громкого скандала?

    В Подмосковье подросток умер от резкого повышения температуры

    В Африке пожалели о приглашении ЧВК Пригожина

    Власти США затормозили уход KFC из России

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Дефицит айтишников в России оценили

    Десятки тысяч московских школьников начали учиться по-новому

    Губернатор сообщил об обстреле российского приграничного региона

    В США назвали цель отправки танков Abrams на Украину

    Apple признала ошибку в iOS 17

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости