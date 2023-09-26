Ущерб от пожаров в российском регионе оценили в сотни миллионов рублей

МЧС Якутии: лесные пожары нанесли региону ущерб на 347 миллионов рублей

Предварительный ущерб, который Якутии нанесли лесные пожары, оценили в более 347 миллионов рублей. Об этом рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУМЧС РФ по региону Александр Федоров.

«Еще ведутся подсчеты, после завершения расследований эта цифра может увеличиться. Дознавателями органов ГПН по всем сообщениям о лесных пожарах проводится проверка», — отметил представитель ведомства.

С начала пожароопасного сезона на территории республики зафиксировали 879 ландшафтных возгораний на площади более миллиона гектаров. На этом фоне в Якутии и Хабаровском крае был введен режим ЧС межрегионального характера, который отменили 25 августа.

Ранее в ООН подсчитали предварительный ущерб от наводнений в Ливии. Согласно оценкам аналитиков, после разрушительного стихийного бедствия 250 тысяч человек нуждаются в экстренной финансовой помощи на сумму 71,4 миллиона долларов.