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16:00, 27 сентября 2023Мир

В Германии запретили одно из самых опасных неонацистских обществ

ФРГ запретила неонацистское общество Artgemeinschaft, склоняющее детей к расизму

Фото: Nancy Faeser / Reuters

В Германии запретили одно из самых опасных неонацистских обществ Artgemeinschaft и обвинили его членов в попытке распространения нацистской идеологии среди детей. Об этом сообщает Tagesschau.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер запретила «культовую, глубоко расистскую и антисемитскую» организацию Artgemeinschaft, созданную еще в 1951 году членом СС Вильгельмом Куссеровым, а также связанную с ней ассоциацию Familienwerk.

Фезер уточнила, что это крайне правое общество не менее опасно, чем Hammerskins Germany, запрещенное неделей ранее. «Это еще один удар по правому экстремизму и интеллектуальным агитаторам, которые до сих пор распространяют нацистскую идеологию», — заявила глава МВД.

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Власти предполагают, что общество насчитывает 150 членов по всей стране, включая детей и молодежь. Члены организации верят в превосходство «нордического вида» и воспитывают детей по якобы языческим обычаям и германским традициям. «Эта крайне правая группа пыталась вырастить новых врагов конституции посредством отвратительной идеологической обработки детей и молодежи», — констатировала глава МВД ФРГ.

Ранее правительство Германии запретило неонацистскую группировку Hammerskins Germany со всеми региональными отделениями и ее подорганизации Crew 38. Также сообщается, что данная организация является ответвлением американской Hammerskins Nation, играющей заметную роль на неонацистской сцене в Европе.

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    Дарья Балацкая
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