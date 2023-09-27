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09:25, 27 сентября 2023Мир

Число пострадавших в пожаре в Ираке достигло 450 человек

Число погибших и пострадавших при пожаре на свадьбе в Ираке достигло 450

Фото: Abdullah Rashid / Reuters

Число пострадавших и погибших в пожаре на севере Ирака достигло 450 человек. Об этом сообщило Иракское общество Красного Полумесяца, передает ТАСС.

«Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале, где проходила свадьба, возросло до 450. Трагедия произошла в городе Эль-Хамдания, расположенного к востоку от административного центра провинции Мосула», — заявили в организации.

Ранее во время свадьбы в провинции Найнава на севере Ирака начался пожар. Премьер-министр Мухаммад Шиаа Аль-Судани поручил оказать всю возможную помощь пострадавшим в инциденте, министров внутренних дел и здравоохранения попросили «быть на чеку».

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    Семен Александров
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