Число пострадавших в пожаре в Ираке достигло 450 человек

Число погибших и пострадавших при пожаре на свадьбе в Ираке достигло 450

Число пострадавших и погибших в пожаре на севере Ирака достигло 450 человек. Об этом сообщило Иракское общество Красного Полумесяца, передает ТАСС.

«Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале, где проходила свадьба, возросло до 450. Трагедия произошла в городе Эль-Хамдания, расположенного к востоку от административного центра провинции Мосула», — заявили в организации.

Ранее во время свадьбы в провинции Найнава на севере Ирака начался пожар. Премьер-министр Мухаммад Шиаа Аль-Судани поручил оказать всю возможную помощь пострадавшим в инциденте, министров внутренних дел и здравоохранения попросили «быть на чеку».