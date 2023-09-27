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13:58, 27 сентября 2023Мир

Захарова прокомментировала доклад комиссии ООН по Украине

Захарова: доклад международной комиссии ООН по Украине не выдерживает критики

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Обвинения в адрес России в докладе независимой международной комиссии ООН по Украине безосновательны и не выдерживают критики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Озвученные ее председателем, представителем Норвегии Эриком Месе обвинения, которые мы не можем квалифицировать иначе как безосновательные и бездоказательные, в адрес российских властей в принципе не выдерживают никакой критики», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что выводы комиссии основаны на «доказательно не подкрепленных рассказах произвольно отобранных лиц».

Ранее Захарова сообщила, что МИД России начал расследование участия Великобритании в ситуации в Буче. По ее словам, ведомство проводит объективное расследование участия Лондона, в частности британских спецслужб, в постановке провокации в городе.

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    Семен Александров
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