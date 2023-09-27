Певица ASAMMUELL даст большой концерт в Москве 8 октября

Российская певица Ксения Колесник, выступающая под псевдонимом ASAMMUELL, даст большой концерт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступление исполнительницы состоится в концертном зале «1930 Moscow» 8 октября. На шоу певица исполнит свои хиты, а также подарит зрителям сюрпризы.

Колесник начала набирать популярность в сети, записывая каверы на популярные композиции. Позже артистка записала несколько десятков авторских песен, представила два сольных альбома, а также совместные синглы с такими исполнителями, как Mary Gu, Bahh Tee, Егор Натс, escape и Radjo. Сейчас треки ASAMMUELL транслируются на федеральных каналах и радиостанциях.

Ранее стали известны артисты, которые остались в России и повысили свои гонорары.

