Анджелина Джоли снялась для журнала в сшитом из старой одежды платье

Американская актриса, режиссер и продюсер Анджелина Джоли снялась для журнала Vogue в сшитом из старой одежды наряде собственного бренда. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

На размещенном снимке 48-летняя звезда предстала перед камерой в бело-розовом корсетном платье длины макси без рукавов и с многослойной плиссированной юбкой из легкой полупрозрачной ткани. Известно, что предмет гардероба был изготовлен из переработанных материалов. При этом знаменитость уложила волосы в гладкий пучок, накрасила губы красной помадой и дополнила образ босоножками на высоких каблуках.

Кроме того, Джоли примерила шелковое платье-комбинацию цвета охры и коричневую накидку, созданную в коллаборации с французской маркой Chloe. Также она позировала в белых оперных перчатках и корсете с ассиметричной нижней частью в сочетании с мешковатыми черными брюками с защипами.

Отмечается, что автором съемки выступила известный американский фотограф Энни Лейбовиц. В свою очередь, за стиль отвечала британский модельер Табита Симмонс.

Анджелина Джоли объявила о запуске модного дома Atelier Jolie в мае. Она заявила, что к открытию собственного бренда одежды и аксессуаров ее подтолкнуло многолетнее сотрудничество с портными и ювелирными мастерами. По словам телезвезды, клиенты будут самостоятельно разрабатывать дизайны нарядов, а воплощением их идей займется креативная команда.