Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:17, 27 сентября 2023Интернет и СМИ

Виктория Боня назвала «бредом для дураков» сообщение о проверке ее полицией

Боня назвала бредом сообщение о том, что МВД проверяет ее на мошенничество

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня назвала бредом новость о том, что МВД проверяет ее по статье о мошенничестве из-за жалоб подписчиков, которые вступили в ее платный Telegram-канал и не получили обещанные им фотографии звезды после пластической операции. Комментарий был опубликован в официальном Telegram-канале Бони.

«Откуда они берут эти новости? Ну очередной бред для дураков», — заявила телеведущая. По словам Бони, когда она предлагала поклонникам вступить в платный Telegram-канал, то предупредила, что не опубликует фото своего преображения, если в профиле не наберется достаточная аудитория.

Телезвезда добавила, что ранее предложила недовольным подписчикам покинуть платный канал. После этого из него вышли семь пользователей. «Мы вернули им деньги, а остальные люди остались и с удовольствием читают мой канал!» — заверила Боня. Кроме того, она назвала сообщение о проверке полицией уткой.

Материалы по теме:
«Лицо, которое видело iPhone» Современные актеры выглядят нелепо в кино о прошлом. Что изменило внешность людей за века?
«Лицо, которое видело iPhone»Современные актеры выглядят нелепо в кино о прошлом. Что изменило внешность людей за века?
23 мая 2023
«Им лишь бы зашить» Россияне массово летят в Таиланд рожать детей и делать пластику. Как это устроено и сколько стоит?
«Им лишь бы зашить»Россияне массово летят в Таиланд рожать детей и делать пластику. Как это устроено и сколько стоит?
3 августа 2023

«Все те, кто стырил у меня сейчас оттуда (из закрытого Telegram-канала — прим. «Ленты.ру») публикации или мои голосовые сообщения, могут быть привлечены как раз таки моим адвокатом за авторские права. Здесь единственные, кто нарушает закон, — это те, кто тырит оттуда информацию и создает псевдоновости», — также добавила ведущая.

О том, что МВД начало проверку в отношении Бони по статье о мошенничестве из-за заявления ее подписчиков, Telegram-канал Shot сообщил в среду, 27 сентября. Уточнялось, что подписчики телеведущей заплатили за вступление в закрытый канал по 1,3 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что Боня пообещала разместить снимки результата пластической операции в Telegram-канале после того, как в нем соберется 30 тысяч человек. Таким образом, в сумме пользователи заплатили бы телезвезде 39 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине узнали об уголовном преследовании главкома ВСУ. Что известно о «деле Залужного»?

    В Армении пообещали принять все меры для возвращения Варданяна из Баку

    В ООН призвали гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе

    Бондарчук пришел с супругой на премьеру фильма про Конюхова

    На Западе высказали опасения из-за атак Украины на Россию

    Дачников научили избавляться от вредителей

    Осужденные за шпионаж украинцы попали на видео ФСБ

    Мужчина пригласил женщину на свидание и попросил помочь с замороженными крысами

    Российский футболист пожаловался на зарплату в норвежском клубе

    Пассажирам выплатили 125 тысяч рублей за полет с плохо пахнущей собакой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости