Виктория Боня назвала «бредом для дураков» сообщение о проверке ее полицией

Боня назвала бредом сообщение о том, что МВД проверяет ее на мошенничество

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня назвала бредом новость о том, что МВД проверяет ее по статье о мошенничестве из-за жалоб подписчиков, которые вступили в ее платный Telegram-канал и не получили обещанные им фотографии звезды после пластической операции. Комментарий был опубликован в официальном Telegram-канале Бони.

«Откуда они берут эти новости? Ну очередной бред для дураков», — заявила телеведущая. По словам Бони, когда она предлагала поклонникам вступить в платный Telegram-канал, то предупредила, что не опубликует фото своего преображения, если в профиле не наберется достаточная аудитория.

Телезвезда добавила, что ранее предложила недовольным подписчикам покинуть платный канал. После этого из него вышли семь пользователей. «Мы вернули им деньги, а остальные люди остались и с удовольствием читают мой канал!» — заверила Боня. Кроме того, она назвала сообщение о проверке полицией уткой.

«Все те, кто стырил у меня сейчас оттуда (из закрытого Telegram-канала — прим. «Ленты.ру») публикации или мои голосовые сообщения, могут быть привлечены как раз таки моим адвокатом за авторские права. Здесь единственные, кто нарушает закон, — это те, кто тырит оттуда информацию и создает псевдоновости», — также добавила ведущая.

О том, что МВД начало проверку в отношении Бони по статье о мошенничестве из-за заявления ее подписчиков, Telegram-канал Shot сообщил в среду, 27 сентября. Уточнялось, что подписчики телеведущей заплатили за вступление в закрытый канал по 1,3 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что Боня пообещала разместить снимки результата пластической операции в Telegram-канале после того, как в нем соберется 30 тысяч человек. Таким образом, в сумме пользователи заплатили бы телезвезде 39 миллионов рублей.