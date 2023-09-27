Россиян предупредили о мощной магнитной буре

KP.RU: магнитная буря в 5-6 баллов накроет Землю 29 и 30 сентября

27 и 28 сентября геомагнитная активность повысится до 4 баллов, а 29 и 30 сентября заметно усилится. О мощной магнитной буре россиян предупреждает KP.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По словам специалистов, в последние два дня сентября ожидается магнитная буря в 5-6 баллов. Метеопатам врачи советуют быть осторожными в этот период.

Эксперты рекомендуют проветривать помещение и больше гулять на свежем воздухе, пить больше чистой воды, не употреблять алкоголь и не курить, не заниматься тяжелой физической работой, больше отдыхать и спать.

Это уже не первая магнитная буря за последние несколько дней. Она также наблюдалась в последнее воскресенье месяца — 24 сентября. По словам специалистов, наибольшее возмущение геомагнитного поля ощущалось в шесть утра по московскому времени.

В последний раз россиян предупреждали о приходе магнитной бури в середине месяца — с 13 по 15 сентября. Специалисты отметили, что период может быть опасным для метеозависимых людей — во время магнитной бури они могут ощущать ухудшение общего состояния, слабость, головную боль и изменения в артериальном давлении. Кроме того, могут начаться сбои в работе различных устройств и приборов, например в системах радиолокации.