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18:06, 27 сентября 2023Путешествия

Турист потрогал известную блогершу за ягодицы и попал в прямой эфир в Twitch

Блогерша Изабелла Гонсалес пожаловалась на трогавшего ее за ягодицы британца

Фото: @gonsabellla

Испанская блогерша пожаловалась на британского туриста, который потрогал ее за ягодицы, пока она вела прямую трансляцию на стриминговом сервисе Twitch. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инфлюэнсерша Изабелла Гонсалес (Isabella Gonzalez), также известная под ником Gonsabellla, отдыхала в пабе курортного города Бенидорм в Испании 20 сентября. Когда европейка записывала прямой эфир для Twitch, неизвестный мужчина повернулся и протянул руку к ее бедрам.

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«Он схватил меня за брюки, я не знаю, хотел ли он посмотреть на мою попу, или на трусы, или на что… Какой дегенерат!» — возмутилась Гонсалес. По словам блогерши, мужчина был сильно пьян. При этом его спутник извинился перед девушкой. По данным издания, он говорил с английским акцентом.

После произошедшего Гонсалес обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители взялись за дело, но предупредили, что принять какие-либо меры будет трудно, поскольку у них нет никакой информации о туристе, кроме записи прямого эфира блогерши.

Ранее пассажир авиакомпании AirAsia домогался стюардессы на рейсе из Бенгалора в Гоа. Мужчину вывели из самолета прямо перед взлетом и отдали под суд.

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    Мария Борисова
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