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17:48, 27 сентября 2023Россия

Стало известно о похоронах погибшего в Нагорном Карабахе российского полковника

E1.RU: тело погибшего в Нагорном Карабахе полковника доставят в Екатеринбург

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Тело погибшего в Нагорном Карабахе полковника Российской армии Тагоймурода Караева доставят в Екатеринбург. Об этом племянница офицера рассказала сетевому изданию E1.RU.

20 сентября Минобороны России сообщило об обстреле автомобиля с российскими миротворцами.

Семья Караева на протяжении недели искала тело военнослужащего, указано в публикации. Прощание с Караевым запланировано на 29 сентября. Затем тело доставят на родину офицера — в Таджикистан, где похоронят в соответствии с традициями, добавила племянница офицера.

Женщина рассказала, что ее дядя отслужил более 30 лет, в том числе в горячих точках. Караеву было 52 года.

Ранее стало известно, что в результате обстрела автомобиля российских миротворцев в Карабахе погиб замкомандующего контингента в регионе капитан I ранга Иван Ковган. Одновременно с постом замкомандующего миротворцами в Карабахе Ковган занимал должность замглавы подводными силами Северного флота по военно-политической работе.

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    Алан Босиков
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