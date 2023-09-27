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03:02, 27 сентября 2023Россия

Иммунолог сравнил опасность последствий COVID-19 и гриппа

Иммунолог Крючков: последствия COVID-19 серьезнее, чем последствия гриппа и ОРВИ
СюжетВспышка коронавируса:

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Последствия COVID-19 представляют большую опасность для человека, нежели последствия гриппа и ОРВИ, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В беседе с «Лентой.ру» он сообщил о вспышках заболеваемости в России.

«Если патогенность и летальность у нового варианта коронавируса "пирола" не будет заметно отличаться от нынешних представителей омикрон-штамма, то в этом случае я ожидаю полноценную вспышку заболеваемости, но значительно менее выраженную, чем в ходе предшествующих омикрон-волн. По гриппу и ОРВИ я также жду подъем заболеваемости, но более скромный, чем в прошлом году», — сообщил Крючков.

По словам иммунолога, сегодня в России наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ.

«Это раньше срока. Возможно, это сочетание ковида с другими ОРВИ. Но это еще далеко не пиковые значения сезона. Заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом еще вырастет в ноябре-декабре», — поделился он.

Также Крючков рассказал, что существует среднесрочный прогноз на пандемию гриппа.

«Это будет связанно с внедрением относительно новых для человека типов птичьего гриппа. Но пандемия, скорее всего, будет уже не в этом сезоне», — заключил иммунолог.

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В России за неделю зарегистрировали более миллиона случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор. Отмечается, что привились от гриппа более 18 миллионов человек.

На фоне роста заболеваемости в некоторых регионах России начали возвращать масочный режим для борьбы с COVID-19, ОРВИ и гриппом.

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    Алена Шевченко
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