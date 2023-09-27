Стало известно о риске непогашения займа при определенной кредитной нагрузке

Эксперт Хорошев: риск непогашения займа возникает при кредитной нагрузке от 50 %

Риски непогашения займа возникают при кредитной нагрузке от 50 процентов от ежемесячного дохода, а показатель более 70 процентов считается критическим, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на основателя краудлендинговой платформы JetLend Романа Хорошева.

Эксперт назвал оптимальной ситуацию, при которой такая нагрузка не превышает долю от заработка в 30 процентов. Диапазон от 30 до 50 процентов он оценил как умеренный. В этом случае есть возможность выплачивать кредит, но откладывать деньги и совершать крупные покупки обычно не получается.

Банк России в последнее время последовательно принимает меры для ограничения роста закредитованности россиян. В частности, регулятор объявил о введении с 1 октября новых макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам и займам клиентам банков и микрофинансовых организаций с предельной долговой нагрузкой от 50 до 80 процентов. В третьем квартале такие лимиты отсутствуют, а в октябре-декабре они составят 30 процентов от объема предоставленных потребительских кредитов без лимита кредитования. Для тех, чья предельная долговая нагрузка превышает 80 процентов, лимит выдачи кредитов МФО снизят с 30 до 15 процентов.

В целом россиянам уже стало сложнее занимать до зарплаты. В первые восемь месяцев 2023 года МФО страны выдавали в среднем 8,77 тысячи рублей в рамках займов до зарплаты при запрашиваемых 12,24 тысячи. За год первый показатель вырос на 2,5 процента, а второй — на 8,1 процента, свидетельствуют данные онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.